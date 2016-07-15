الـ "جمبسوت" عنوان الأناقة في إطلالات النجمات

لم تعد الفساتين الأنيقة وإطلالات الأميرات مطلب النجمات عموماً، بل أصبحن يتجهن إلى اختيار التنسيقات العصرية التي تجمع بين التصميم الأنيق والجريء في الوقت نفسه، لذا أجمعن على اختيار الـ "جمبسوت" بتصاميمه المختلفة في إطلالات السجادة الحمراء، فشاهدي إطلالاتهن في الصور أعلاه وشاركينا برأيك.

وقد يأتي الـ "جمبسوت" بتصميم كلاسيكي وأنثوي كما جاء في إطلالة الممثلة جانواري جونز January Jones في حفل EMMYS العام الماضي، حيث تألقت باللون الأخضر، وزينت إطلالتها بمشبك ماسي براق، أما كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian فقد اختارت اللون الأحمر لتحصل على إطلالة أنثوية رائعة.

وقد يتزين تصميم الـ "جمبسوت" بتفاصيل عصرية مثل القصَّات الناعمة كما في إطلالة دايان كروغر Diane Kruger، وتوني غارن Toni Garrn، أو الأكمام المميزة كما في إطلالة نيكول ترانفيو Nicole Trunfio، حيث تضفي هذه التفاصيل لمسة من الأناقة العصرية على إطلالات النجمات، وتجعلها مناسبة لإطلالات السجادة الحمراء.

اعتمدي التنسيقات الجريئة في إطلالتكِ المقبلة واستوحيها من إطلالات النجمات بالـ "جمبسوت".