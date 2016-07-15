وزير الأوقاف يلقي أول خطبة مكتوبة من مسجد عمرو بن العاص

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، خطبة الوزارة المكتوبة من ورقة على رواد مسجد عمرو بن العاص أقدم مساجد مصر، بحسب إعلان وزارة الأوقاف بدء تطبيقها حفاظًا على المنابر.

وألقي “جمعة” خطبة اليوم بحضور كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، واللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة وقيادات دعوية وعلمية ونيابية من وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر و مجلس النواب، الذين يحضرون للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة القاهرة وينقله التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة.

وتناولت خطبة اليوم حرمة المال العام، وتبديد بعض الموظفين وقت العمل، وعن اختلاس بعض المنحرفين للمال العام وإهداره.