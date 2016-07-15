"تعليم الأقصر" تشارك فى مبادرة "حلوة يابلدى" بدهان وتشجير مدارس المحافظة

قال طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن مديرية تعليم الأقصر تشارك فى مبادرة "حلوة يابلدى" تحت رعايه محمد بدر محافظ الأقصر، والتى تنطلق فاعلياتها غداً السبت.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، فى بيان له اليوم، أن مديرية التربية والتعليم تشارك فى المباردة بمجموعات طلاب عمل فى كل إدارة تعليمية وفق الخطة الموضوعة من المحافظة، بالاشتراك مع كل الجهات المشاركة.

فيما قال موسى عبد الله المتحدث بإسم التربية والتعليم بالأقصر، أن المجموعة من الطلاب تقوم بأعمال دهان أسوار المدارس بلون موحد، وكذلك دهان الأرضيات والتشجير أمام المدارس، وذلك بالإستعانة بموجهى عموم الزخرفة ومدرسى الزخرفة بالمدارس الفنيه بالمديرية. وأضاف موسى عبد الله لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أيضاً أن يتم المشاركة فى أعمال النظافة المحددة طبقاً للخطة الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن فى المحافظة، هذا إلى جانب الأنشطة الصيفية الموجوده حالياً بالمدارس.

بالصور.. الأقصر تستعد للمشاركة فى مبادرة حلوة يابلدى بالتعاون مع 4 وزارات

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