غدًا.. انطلاق مبادرة أسبوع النظافة بأسوان تحت شعار "حلوة يا بلدى"

تنطلق غدًا السبت، مبادرة أسبوع النظافة بمحافظة أسوان، تحت شعار "حلوة يا بلدى بينا كلنا" والتى ستتم بمختلف المدن والمراكز.

وأكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن هناك استعدادات مكثفة لإنجاح المبادرة من خلال توفير كافة الأدوات المساعدة سواء من الدهانات والأكياس البلاستيكية الخاصة بجمع القمامة والأشجار ولمبات الإنارة، علاوة على استعداد العناصر الشبابية المشاركة من خلال 2560 شابا وطالبا ومتطوعا بمراكز الشباب والمدارس والجمعيات.

وأضاف محافظ أسوان، أن شركات القطاع الخاص بالمحافظة قامت حتى الآن بدعم المبادرة بحوالى 6 أطنان من الدهانات وأيضاً 1،5 طن من أكياس البلاستيك، بجانب مساهمة بعض الفنادق السياحية بتيشرتات وكابات، فيما تم توزيع هذه الكميات على المراكز والمدن لتسليمها للمجموعات المشاركة منها 1776 كيلو من الدهانات، و240 كيلو من الأكياس لمركز ومدينة أسوان، وأيضاً 1254 كيلو من الدهانات، و240 كيلو من الأكياس لمدينة إدفو، لافتاً إلى أنه تم تسليم مركز ومدينة كوم أمبو 1260 كيلو من الدهانات و220 كيلو من أكياس البلاستيك، كما تم تسليم مركز ومدينة دراو 664 كيلو من الدهانات، و160 كيلو من الأكياس البلاستيك، فيما تم تسليم مدن كلابشة والرديسية والبصيلية والسباعية 936 كيلو من الدهانات، و480 كيلو من الأكياس بواقع 234 كيلو من الدهانات و120 كيلو من الأكياس البلاسيتك لكل مدينة.

وأوضح اللواء حجازى، أنه من المتوقع مع استمرار فعاليات المبادرة والمشاركة الواسعة أن تسهم باقى الشركات والمصانع والفنادق والبنوك، علاوة على الدعم الكامل من الوحدات المحلية بمعداتها وعمالها، وأيضاً الشباب المتطوع من مراكز الشباب والمجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وخاصة أنه تم توزيع الأعمال بالمناطق المستهدفة على مستوى المحافظة داخل 18 منطقة سكنية و132 شارعا و8 كبارى و9 ميادين و8 أسوار، وباستخدام مستلزمات التجميل والتشجير والإنارة لإحداث طفرة ملموسة لدى المواطنين بتحسين مستوى المعيشة والبيئة المحيطة بهم.

- محافظة أسوان تكمل استعداداتها لتدشين مبادرة أسبوع النظافة