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"حماس" تعلن مشاركتها فى الانتخابات البلدية وتؤكد أهمية إجرائها

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"حماس" تعلن مشاركتها فى الانتخابات البلدية وتؤكد أهمية إجرائها "حماس" تعلن مشاركتها فى الانتخابات البلدية وتؤكد أهمية إجرائها
ترى حركة حماس ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات المحلية فى الضفة والقطاع، وتجديد هيئاتها استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدى إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطينى، موضحة أن مشاركتها تأتى من منطلق حرص حماس على ترتيب البيت الفلسطينى، وترسيخ مبدأ الشراكة وتحمل المسئولية الوطنية فى هذه المرحلة الدقيقة، التى يجتازها الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية.

وأوضحت حماس فى بيان صحفى اليوم، الجمعة، أنها ستعمل على إنجاح الانتخابات وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطينى وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها.
>وشددت حماس على أهمية العملية الديمقراطية الفلسطينية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى الفلسطينى.


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