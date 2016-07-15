العثور على قنبلة يدوية غير معدة للانفجار داخل شاحنة منفذ هجوم «نيس»

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أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية، الجمعة، العثور على قنبلة غير معدة للانفجار وعلى أسلحة مزيفة داخل شاحنة منفذ هجوم نيس، مؤكدا أنه يتم حاليا التحقق من أن رخصة القيادة التي تم العثور عليها داخل الشاحنة تخص منفذ الهجوم.

وقال المصدر اليوم، الجمعة، إن رخصة القيادة لفرنسي من أصول تونسية (31 عاما)، مشيرا إلى أنه تم العثور أيضا على بطاقة بنكية وهاتف جوال.

وكان بيير هنري بروندي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية، أعلن في وقت سابق اليوم أن حصيلة ضحايا اعتداء “نيس” ارتفعت إلى 84 قتيلا من بينهم أطفال بالإضافة إلى 18 جريحا حالتهم حرجة، وخمسين آخرين إصابتهم طفيفة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات نيس وقامت وزيرة الصحة ماريسول تورين بالتوجه إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين للتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة.

ووقع الحادث مساء أمس، الخميس، حين أقدم قائد شاحنة بيضاء – تزن نحو 19 طنا – على دهس جمع من الناس احتشدوا على ممشى الإنجليز الشهير لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، وقام بإطلاق النار بكثافة على المواطنين، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.