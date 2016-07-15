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محتجون يضربون رئيس وزراء كوريا الجنوبية بـ«البيض»

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محتجون يضربون رئيس وزراء كوريا الجنوبية بـ«البيض» محتجون يضربون رئيس وزراء كوريا الجنوبية بـ«البيض»

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو-آن – يتعرض للضرب بالبيض

تعرض رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو-آن، للرشق بالبيض وعبوات المياه، من قبل سكان بلدة “سونغ جو”، بإقليم “كيونغ سانغ” الشمالي، الرافضين لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية “ثاد” في بلدتهم.

وتوجه هوانغ، اليوم الجمعة، إلى البلدة، التي سيُنشر فيها منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية “ثاد”، بحجة مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.

ونظم سكان البلدة، مظاهرة احتجاجا على نشر المنظومة، وقالوا إنهم يخشون من المخاطر الصحية المحتملة من “ثاد”، ورشقوا هوانغ، بالبيض وعبوات المياه.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن بطارية الصواريخ “ثاد” سيتم نشرها في مقاطعة “سونغ جو”، بإقليم “كيونغ سانغ” الشمالي، وتعتبرها الموقع الأمثل لحماية جزء كبير من البلاد، بينما يقول مراقبون إنه يُحتمل أن تكون محاولة لإرضاء بكين نظرًا لكونها أبعد عن الصين من المواقع الأخرى. -

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتعرض للضرب بـ«البيض»

تعرض رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو-آن، للرشق بالبيض وعبوات المياه، من قبل سكان بلدة “سونغ جو”، بإقليم “كيونغ سانغ” الشمالي، الرافضين لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية “ثاد” في بلدتهم.

وتوجه هوانغ، اليوم الجمعة، إلى البلدة، التي سيُنشر فيها منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية “ثاد”، بحجة مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.

ونظم سكان البلدة، مظاهرة احتجاجا على نشر المنظومة، وقالوا إنهم يخشون من المخاطر الصحية المحتملة من “ثاد”، ورشقوا هوانغ، بالبيض وعبوات المياه.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن بطارية الصواريخ “ثاد” سيتم نشرها في مقاطعة “سونغ جو”، بإقليم “كيونغ سانغ” الشمالي، وتعتبرها الموقع الأمثل لحماية جزء كبير من البلاد، بينما يقول مراقبون إنه يُحتمل أن تكون محاولة لإرضاء بكين نظرًا لكونها أبعد عن الصين من المواقع الأخرى. -

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