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استعدادات مكثفة بمطار القاهرة استعدادًا لموسم الحج

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استعدادات مكثفة بمطار القاهرة استعدادًا لموسم الحج استعدادات مكثفة بمطار القاهرة استعدادًا لموسم الحج

حجاج

كتب – مراسل «ONA»

بدأ مطار القاهرة الدولي، الاستعداد مبكرًا لبدء موسم الحج، وذلك لاستيعاب كثافة التشغيل الموجودة خلال تلك الفترة، وتفادي وجود تكدسات داخل الصالات، كما كثفت إدارة الحجر الصحى من الاستعدادات الخاصة بها للكشف الطبي على الحجاج والمتابعة الصحية لهم قبل السفر الى الأراضى المقدسة .

وقال الدكتور مدحت قنديل، مدير إدارة الحجر الصحي بالمطار، إنَّ الإدارة بدأت الاستعداد لموسم الحج بانتداب عدد من الأطباء لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحجاج ، إضافة إلى تلاشى أي آثار لكثافة التشغيل وتوقيع الكشف الطبي علي كافة الحجاج.

وأشار مدير إدارة الحجر الصحي إلى أنَّه تم تغيير كاميرات المسح الحراري بالأشعة تحت الحمراء بالمطار، مؤكدًا أنَّه سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أنَّ الحجاج سيقوموا بملئ كروت فور عودتهم للمطار، ويتم متابعتهم لمدة 15 يوما من العودة من خلال التنسيق مع المديريات الصحية بالمحافظات ، وذلك تحسبا لإصابة أحدهم بفيروس زيكا أو كورونا أو الالتهاب السحائى .

وأوضح أنه في حال الاشتباه في إصابة أحد الحجاج بأعراض الفيروس، يتم عزله عن باقي الحجاج وتحويله إلى مستشفي الحميات .

 

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