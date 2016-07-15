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نجم ريال مدريد السابق: بوجبا رائع.. ورونالدو الأجدر بالكرة الذهبية

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نجم ريال مدريد السابق: بوجبا رائع.. ورونالدو الأجدر بالكرة الذهبية نجم ريال مدريد السابق: بوجبا رائع.. ورونالدو الأجدر بالكرة الذهبية

(إفي): تحدث خورخي فالدانو، لاعب ومدرب نادي ريال مدريد الإسباني سابقا، عن القدوم المحتمل لنجم خط الوسط الفرنسي ولاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوجبا، للنادي الملكي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لاعب رائع" بالنسبة له.

وقال فالدانو في تصريحات تليفزيونية:"بالنسبة لي هو لاعب رائع ولكنه لم يقدم المستوى الذي ننتظره خلال بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة. انتابني شعور بأنه يلعب من أجل الفريق أكثر من نفسه، وكان تكتيكيا بالدرجة الأولى ومن الممكن أن يكون هذا الأمر سببا في ذلك".

وأضاف "ولكن ليس لدي أدنى شك في قيمته الفنية الكبيرة. لا أعرف إن كان هناك اهتمام به من جانب النادي أم لا ولست الشخص المنوط بهذا الأمر. يعجبني كثيرا كلاعب، وأعتقد أن موهبة كهذه من شأنها أن تعزز من قوة الفريق".

وتطرق اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق لحظوظ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الميرينجي للفوز بالكرة الذهبية، قائلا:"هو أوفر حظا من أي لاعب آخر في الوقت الحالي نظرا لما قدمه سواء مع منتخب بلاده أو ناديه".

وتابع "بالتأكيد تبقى روحه الطموحة كما هي دائما، وهناك دلالة أخرى وهي الظروف التي يمر بها ميسي وتجعله مشتت الذهن، ليبقى هو المرشح للفوز بالكرة الذهبية".

وعن إصابة رونالدو في مباراة اليورو النهائية أمام فرنسا قال:"تأثرت بشدة، لأنني كنت أعتقد أنه سيكون اليوم المثالي بالنسبة له، ولكن عادت كرة القدم لتفاجئنا من جديد بأسوأ طريقة".

وحول مواطنه ليونيل ميسي واللغط الكثير الذي يحيط به عقب مشاكله مع الضرائب الإسبانية، أوضح "لا أعرف ميسي جيدا حتى يمكنني القول كيف ستؤثر عليه. لقد شاهدنا جميعا ردة فعله عقب نهائي كوبا أمريكا، بصفتي أرجنتيني، أتمنى أن يتراجع عن قرار اعتزاله اللعب مع . أما فيما يتعلق بباقي القضايا فهي أمور شخصية، ولست بصدد التدخل فيها".

ورفض فالدانو الدخول في الجدل الدائر حول هوية المدرب الجديد للمنتخب الإسباني عقب رحيل المخضرم فيسنتي ديل بوسكي.

وقال في هذا الصدد:"هناك الكثير من المدربين الكبار جدا في إسبانيا. والنبأ السار هو عدم التفكير في مدرب ليس إسبانيا، وهو ما يثبت أن كرة القدم هنا بلغت درجة كبيرة من النضج".

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