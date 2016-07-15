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سفارة الدولة: لا يوجد أي مواطن إماراتي ضمن ضحايا أو مصابي حادث نيس

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سفارة الدولة: لا يوجد أي مواطن إماراتي ضمن ضحايا أو مصابي حادث نيس سفارة الدولة: لا يوجد أي مواطن إماراتي ضمن ضحايا أو مصابي حادث نيس

أكدت سفارة الدولة في باريس عدم وجود أي مواطن إماراتي ضمن ضحايا أو مصابي عملية الدهس التي شهدتها مدينة نيس وذلك استنادا إلى آخر المعلومات المتوفرة من الشرطة الفرنسية.

وقالت السفارة في بيان " إنه نظرا للأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة نيس الفرنسية توصي السفارة المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر وعدم مغادرة سكنهم الا للضرورة ..  وتحوطا من أي خطر تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في فرنسا التزام منازلهم أينما وجدوا رغم أن تحذير الشرطة يقتصر على مدينة نيس/.

كما حثت السفارة المواطنين على التعاون التام مع الجهات الأمنية الفرنسية واتباع التعليمات المطلوبة.. وعلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على : 0144340200 أو على الموبايل:/ 0033642697327 /..

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