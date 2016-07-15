نيمار على رأس قائمة البرازيل المشاركة في أوليمبياد ريو

(إفي): أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي التي تضم 18 لاعبا وذلك استعدادا لخوض دورة الألعاب الأوليمبية (ريو 2016) بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال شهر أغسطس المقبل.

وجاء على رأس قائمة "السيليساو"، نجم برشلونة الإسباني، نيمار، بالإضافة إلى ثنائي الوسط ريناتو أوجوستو، الذي حصل على إذن من ناديه الصيني بكين جوان بعد جدل كبير، ووالاس، لاعب جريميو، الذي حل مكان مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني، فريد، الذي رفض ناديه خوضه للبطولة.

بينما سمح ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ولاتسيو الإيطالي للاعبيهما ماركينيوس وفيليبي أندرسون على الترتيب بالتواجد مع المنتخب البرازيلي في البطولة.

وسيبدأ الكناري، الذي يبحث عن الميدالية الذهبية الأولى له في الأوليمبياد أمام جماهيره، معسكره يوم الإثنين المقبل في مدينة ترسوبوليس التي تبعد نحو 99 كلم عن مدينة ريو دي جانيرو.

ومن المقرر أن يخوض الفريق، الذي يشرف على تدريبه روجيريو ميكالي، مباراة ودية أمام نظيره الياباني يوم 30 يوليو الجاري.

وأوقعت القرعة أصحاب الأرض في المجموعة الأولى إلى جانب كل من العراق وجنوب إفريقيا والدنمارك، حيث ستكون المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أغسطس المقبل، ثم يواجهون بعدها بثلاثة أيام العراق قبل أن يختتموا مواجهاتهم بلقاء المنتخب الدنماركي يوم 10 من نفس الشهر.

وجاءت قائمة الـ18 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرناندو براس (بالميراس) وويسلون (أتلتيكو مينيرو).

خط الدفاع: رودريجو كايو (ساو باولو) وماركينيوس (باريس سان جيرمان/فرنسا) وزيكا (سانتوس) ودوجلاس سانتوس (أتليتكو مينيرو)، وويليان (إنترناسيونال) ولوان (فاسكو دا جاما).

خط الوسط: رفاينيا ألكانتارا (برشلونة/إسبانيا) ورودريجو دواردو (إنترناسيونال) ووالاس (جريميو) وتياجو مايا (سانتوس) وفيليبي أندرسون (لاتسيو/إيطاليا) وريناتو أوجوستو (بكين جوان/الصين).

خط الهجوم: نيمار (برشلونة) وجابرييل (سانتوس) وجابرييل جيسوس (بالميراس) ولوان (جريميو).