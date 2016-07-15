أكثر من 10 آلاف مشجعا في استقبال ناني لاعب فالنسيا الجديد

(إفي): احتشد في ملعب "المستايا" أكثر من 10 آلاف مشجعا خلال تقديم نادي فالنسيا للاعبه البرتغالي الجديد، ناني.

وبعد الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها، توجه اللاعب الدولي بالشكر للجميع على تلك اللحظات المؤثرة التي عاشها في يومه الأول كلاعب جديد في فالنسيا.

وقال ناني في كلمته:"إنه لشرف عظيم أن أكون جزءا من هذا النادي ومن هذه الجماهير. ليس لدي كلمات لأقولها. شكرا جزيلا للجميع".

وظهر اللاعب على أرضية ملعب المستايا مرتديا القميص رقم 17 الذي طالما اشتهر به في الأندية التي فيها والذي كان يرتديه رودريجو مورينو الموسم الماضي.

وقال في هذا الصدد:"لقد لعبت سنوات عديدة مرتديا هذا الرقم. هو شاهد على العديد من الألقاب التي حصدتها في مسيرتي. سنحت لي الفرصة للعب به من جديد، وعلي أن أشكر رودريجو الذي تركه لي، كان شيئا لطيفا للغاية منه".

وأجاب اللاعب المتوج منذ عدة أيام بلقب الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده على أسئلة الشباب من الجماهير والتي تمحورت حول شعوره وهو يرى هذا الكم منها خلال حقل تقديمه.

وأوضح "تنتابني مشاعر خاصة للغاية. إنه لشرف عظيم أن أتواجد هنا يتم استقبالي من قبل هذه الجماهير الرائعة. أتمنى إدخال السعادة عليهم بالعمل الجاد والتفاني من أجل الأفضل لنادينا".

ويذكر مشهد اليوم بالاستقبال الحافل الذي حظي به مهاجم الفريق ألبارو نيجريدو منذ عامين والذي شهد تواجد أكثر من 15 ألف مشجعا، ومن قبله اللاعب المخضرم خواكين سانشيز في عام 2006 عندما كان 10 آلاف مشجعا في استقباله.

وكان نادي فالنسيا قد أعلن بداية الشهر الجاري عن تعاقده مع اللاعب (29 عاما) لثلاثة مواسم قادما من فينيرباهتشة التركي.

ولعب ناني من قبل لأندية سبورتنج لشبونة البرتغالي (2005-2007 و2014-2015) ومانشستر يونايتد (2007-2014) وفناربخشه التركي (2015-2016).

وحقق مع الشياطين الحمر لقب دوري الأبطال (2008) وكأس العالم للأندية (2008) ولقب الدوري أربع مرات (2008 و2009 و2011 و2013).

وفاز مع سبورتينج بلقب كأس البرتغال مرتين (2007 و2015) وخاض في الموسم الأخير 46 مباراة رسمية مع فينيرباهتشة وأحرز له 12 هدفا.