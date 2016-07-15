باريس سان جيرمان يعين الهولندي باتريك كلويفرت مديرا رياضيا

(إفي): أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعيين الهولندي باتريك كلويفرت، مهاجم برشلونة الإسباني سابقا، في منصب المدير الرياضي للنادي من اجل وضع استراتيجية رياضية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تعيينه كسفير للنادي العاصمي.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت بنهاية الشهر الماضي عن تعاقدها مع الإسباني أوناي إيمري، المدرب السابق لإشبيلية، من أجل تدريب الفريق خلفا لوران بلان.

وأوضحت إدارة النادي في بيانها بأن كلويفرت (40 عاما) سيعمل بالتعاون مع المدير العام المنتدب، جون كلود بلان، في الوقت الذي "سيشرف" فيه أيضا على كل من المدرب الإسباني، والمدير الرياضي المساعد، أوليفييه ليتان.

وبناء على قرار من رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، سيكون المهاجم الدولي السابق منوطا بـ"تطوير الفريق على المستويين المحلي والدولي، وسيقوم، بشكل خاص، بوضع استراتيجيات رياضية طويلة الأمد للنادي، بالإضافة إلى أنه سيكون في المقام الأول سفيرا له".

وأبدى الخليفي قناعته بأن "خبرة كلويفرت الكبيرة في كرة القدم بالإضافة إلى شغفه الكبير باللعبة سيساعدان النادي على مواصلة تطوره، لاسيما على الصعيد الدولي".

واعتبر رئيس النادي بأنه بعد التعاقد مع إيمري "يأتي قدوم باتريك كلويفرت ليدل على إرادتنا القوية من أجل بدء مرحلة جديدة في تاريخ النادي".

ومن جانب، أعبر كلويفرت عن رضاه بقدومه إلى "ناد أوروبي كبير مثل باريس سان جيرمان من أجل تولي مسئوليات هامة كمدير لكرة القدم".

وأكد أنه من الآن فصاعدا سيعمل على الوفاء بهمته بـ"طموح ورغبة كبيرين" واضعا في الاعتبار وجوده في النادي الباريسي الذي يطمح "لتحقيق أكبر الأهداف التي يتطلع إليها اللاعبون والجماهير".

ونشأ كلويفرت في نادي أياكس امستردام الهولندي، حيث لعب له لثلاثة أعوام (1994-1997) وقاده للفوز بلقب دوري الأبطال (1994-95) وكأس السوبر الأوروبي عام (1995) وكأس الإنتركونتيننتال في نفس العام، والدوري الهولندي مرتين متتاليتين موسمي (1994-95 و1995-96).

وانتقل كلويفرت بعد ذلك لبرشلونة الإسباني ودافع عن ألوانه لستة مواسم (1998-2004) وفاز معه بلقب وحيد، الدوري الإسباني موسم (1998-99) ولكنه أحرز له 90 هدفا خلال 182 مباراة.

وأسدل المهاجم الدولي الستار على مشواره مع الكرة في صفوف ليل الفرنسي وكان ذلك في موسم (2007-08).

وانتقل كلويفرت لمجال التدريب في عام 2012 عندما عمل كمساعد لمواطنه لويس فان جال في المنتخب الوطني وقاده لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2014 بالبرازيل.