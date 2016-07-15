أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نجاة راغب علامة من الموت فى هجوم «نيس» الإرهابي

Google+ Print
راغب علامة

راغب علامة

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، عبر تغريدة على حسابه الخاص على تويتر، أنه بخير بعد أن كان على مسافة قريبة من الحادث الذي شهدته مدينة “نيس” الفرنسية مساء الخميس وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وطمأن علامة، جمهوره قائلا :  ”مساء الخير من مدينة ‏نيس الفرنسية الرحمة للضحايا الذين سقطوا من جراء العملية الإرهابية، كنا نتعشى في مكان يبعد حوالي 15 دقيقة عن مكان الحادث..أحب أن أطمئن كل المحبين بأننا جميعنا العائلة والأصدقاء والفرقة الموسيقية بخير.. شكرًا لكل المحبين”.

وأعلن الرئيس فرانسوا هولاند، اليوم الجمعة، الحداد فى بلاده لمدة 3 أيام بداية من غد، لتأبين ضحايا هجوم “نيس” الإرهابي الذي خلف أكثر من 84 قتيلًا و120 جريحا بينهم 18 في حالة خطرة، فضلًا عن تنكيس الأعلام على المبانى الحكومية منذ اليوم، لافتا إلى أنه تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر سيتم التقدم بها إلى البرلمان الأربعاء المقبل.

2016-636041762872592670-259

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا