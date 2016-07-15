نجاة راغب علامة من الموت فى هجوم «نيس» الإرهابي

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، عبر تغريدة على حسابه الخاص على تويتر، أنه بخير بعد أن كان على مسافة قريبة من الحادث الذي شهدته مدينة “نيس” الفرنسية مساء الخميس وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وطمأن علامة، جمهوره قائلا : ”مساء الخير من مدينة ‏نيس الفرنسية الرحمة للضحايا الذين سقطوا من جراء العملية الإرهابية، كنا نتعشى في مكان يبعد حوالي 15 دقيقة عن مكان الحادث..أحب أن أطمئن كل المحبين بأننا جميعنا العائلة والأصدقاء والفرقة الموسيقية بخير.. شكرًا لكل المحبين”.

وأعلن الرئيس فرانسوا هولاند، اليوم الجمعة، الحداد فى بلاده لمدة 3 أيام بداية من غد، لتأبين ضحايا هجوم “نيس” الإرهابي الذي خلف أكثر من 84 قتيلًا و120 جريحا بينهم 18 في حالة خطرة، فضلًا عن تنكيس الأعلام على المبانى الحكومية منذ اليوم، لافتا إلى أنه تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر سيتم التقدم بها إلى البرلمان الأربعاء المقبل.