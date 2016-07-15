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البرلمان العربي يدين عملية «نيس» الإرهابية‎

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البرلمان العربي يدين عملية «نيس» الإرهابية‎ البرلمان العربي يدين عملية «نيس» الإرهابية‎

أحمد بن محمد الجروان

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، العملية الإرهابية التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين ليلة أمس في مدينة نيس بفرنسا.

وقال الجروان، ان كافة الشعب العربي يستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء مؤكدا تضامن البرلمان العربي مع جمهورية فرنسا الصديقة في ما تتخذه من اجراءات في هذه الظروف لحماية أمنها.

وقال رئيس البرلمان العربي، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية  لا تمت للدين الإسلامي بصلة ولا يجب ربطها بالإسلام وتعاليمه السمحة الداعية للسلام لكل شعوب العالم.

مطالبا بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب و تجفيف منابعة لحماية الإنسانية من هذا الفكر البغيض، ومؤكدا أن البرلمان العربي على أتم الاستعداد للعمل المشترك مع كافة الدول والمنظمات في هذا الاتجاه.

وتقدم الجروان، إلى فرنسا حكومةً وشعبا وإلى أسر الضحايا بخالص العزاء والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

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