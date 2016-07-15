أوتاكا: أعرف لاعبا واحدا فقط من الإسماعيلي الحالي

فور وصوله للقاهرة قادما من فرنسا تمهيدا لانتقاله للإسماعيلي، تحدث النيجيري جون أوتاكا عن اللاعب الوحيد في قائمة الدراويش الذي يعرفه.

فقال صاحب الـ34 عاما للصحفيين:"لا أعرف من اللاعبين الحاليين سوى الحارس محمد صبحي، فلقد لعبت معه قبل ذلك".

وأضاف "أريد التتويج ببطولة ثانية مع الدراويش، اخترت العودة لهذا الفريق بسبب حبي له، فالفترة التي قضيتها معه من قبل مازالت عالقة في ذهني".

وأتم "سعيد باستقبال الجميع لي، فذلك يدفعني لتحقيق أهدافي مع الإسماعيلي".

ولعب أوتاكا للإسماعيلي موسمين من 1999 وحتى 2001، ساهم بقدر كبير في التتويج بكأس مصر عام 2000 على حساب المقاولون العرب.

ولم يلعب أوتاكا في ناد الموسم الماضي، فكان سيفاسبور التركي هو أخر محطاته قبل الإسماعيلي، لعب له من 2013 إلى 2015.

وكان أوتاكا قد حقق كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2008 مع بورتسموث الإنجليزي، ونال لقب الدوري الفرنسي عام 2012 مع مونبيلييه.

كما لعب لأندية لينس ورين الفرنسيين إضافة للسد القطري.