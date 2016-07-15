الاعتداء على النائبة زينب سالم بالضرب والشتائم في قسم مدينة نصر

قال بكر أبو غريب عضو مجلس النواب بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، إن ضابط شرطة من قوات قسم مدينة نصر، اعتدى بالضرب المبرح على البرلمانية زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى، أثناء تواجدها بالقسم للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها.

وأضاف أبو غريب، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه أثناء متابعة جروب ” الواتس اب” الخاص بأعضاء البرلمان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رصد استغاثة من البرلمانية زينب سالم نائبة الشرقية، عن قيام بعض ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه فور معرفة الخبر توجه مباشرة إلى القسم للوقوف على الواقعة.

وأوضح أنه فور وصوله لقسم الشرطة تواجد مدير أمن القاهرة وقيادات المديرية، لتقديم اعتذار لأعضاء البرلمان عن ما فعله ضابط القسم تجاه البرلمانية زينب سالم الذين حضروا بعد استغاثة النائبه، مستطردًا : “الاعتذار دا مش كفاية ولو حق النائبة مجاش انا هقدم استقالتى من المجلس لأن دى إهانة للبرلمان كله واستخفاف من الداخلية بأعضاء البرلمان”.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين، أنه تم اصطحاب البرلمانية زينب سالم إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وتم عمل تقرير طبى بالإصابات التى تعرضت لها بالقسم لإرفاقه بالمحضر، مشددا على ضرورة محاسبة الضابط المسئول عن التعدى عليها.

وبدوره، أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يحقق فى الأمر، وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أنه لا تستر على مخطىء أو متجاوز.