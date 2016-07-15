قطر: حادث نيس الإرهابى يتنافى مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابى الشنيع الذى شهدته مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 70 شخصاً وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا العمل الإجرامى الذى استهدف المدنيين الأبرياء يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية، مجددة موقفها الرافض للعنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والمسببات.

كما أكدت الخارجية، فى بيانها، على وقوف دولة قطر وتضامنها مع جمهورية فرنسا الصديقة، معبرة عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا الصديقة، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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