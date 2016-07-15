نجاة محافظ عدن من هجوم بسيارة ملغومة فى اليمن

قال مسؤولو أمن وشهود عيان إن محافظ عدن بجنوب اليمن نجا من هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبه اليوم الجمعة.

وانفجرت سيارة متوقفة أثناء مرور المحافظ عيدروس الزبيدى والسيارات التى كانت تقل حراسه فى منطقة إنماء.

وقال مسعفون إن جنديا أصيب. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها.

وتستعر حرب أهلية لأكثر من عام فى البلاد وعمت الفوضى الأمنية فى المدينة التى اتخذت منها الحكومة اليمنية مقرا مؤقتا.

وعين الزبيدى محافظا لعدن بعد مقتل سلفه فى تفجير سيارة يوم السادس من ديسمبر كانون الأول أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. وكان ذلك أحدث هجوم لفرع التنظيم المتشدد الجديد فى اليمن ضد أهداف حكومية.

وحاول مهاجمون عدة مرات قتل الزبيدى فى هجمات بسيارات ملغومة.

وكثفت داعش هجماتها منذ اندلاع الحرب الأهلية فى اليمن وبرزت كمنافس قوى لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب والذى كان أكبر تنظيم متشدد فى البلاد فى السنوات الأخيرة.

وتدخل تحالف معظمه من دول الخليج العربية وتقوده السعودية فى حرب اليمن الأهلية فى مارس آذار عام 2016 دعما للحكومة فى المعركة ضد جماعة الحوثى التى تتهمها الرياض بأنها وكيل لإيران.

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