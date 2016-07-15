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أخبار سوريا..المرصد: مقتل 28 شخصًا نتيجة القصف الجوى فى حلب

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أخبار سوريا..المرصد: مقتل 28 شخصًا نتيجة القصف الجوى فى حلب أخبار سوريا..المرصد: مقتل 28 شخصًا نتيجة القصف الجوى فى حلب
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان - الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له - أن 19 شخصًا قتلوا حتى الآن نتيجة القصف على أحياء حلب الشرقية والغربية.

وأوضح المرصد - فى بيان صباح اليوم الجمعة - أن الطائرات الحربية قصفت بعد منتصف ليل أمس مناطق فى بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالى الغربى ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة ، ليرتفع بذلك عدد قتلى القصف الجوى المكثف الذى استهدف كفر حمرة منذ صباح أمس إلى 9 بينهم ناشط إعلامى وطفلة .

كما ارتفع عدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم جراء قصف طائرات حربية لمناطق فى حيى طريق الباب والصالحين بمدينة حلب يوم أمس إلى 13 شخصا ، وقتل ستة أشخاص أيضا جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب .

وشنت طائرات حربية بعد منتصف ليل أمس عدة غارات على أماكن فى مخيم حندرات ومنطقة الليرمون وحى بنى زيد شمال حلب، ترافق مع قصف من قبل قوات النظام على هذه المناطق شمال حلب.

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