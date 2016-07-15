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دراسة أمريكية تحذر: السمنة أكثر فتكا للرجال مقارنة بالنساء

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دراسة أمريكية تحذر: السمنة أكثر فتكا للرجال مقارنة بالنساء دراسة أمريكية تحذر: السمنة أكثر فتكا للرجال مقارنة بالنساء
حذرت دراسة طبية من أن السمنة تعد أكثر فتكا بمعدل 3 مرات للرجال مقارنة بالنساء، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

وفى دراسة أجريت على ما يقرب من 4 ملايين من الرجال والنساء فى جميع أنحاء العالم، بلغ خطر الوفاة فى سن 70 عاما نحو 19% للرجال فى مقابل 11% من النساء ممن يتمتعن بوزن طبيعى، ليقفز هذا الخطر إلى 30% للرجال ونحو 15% للنساء فى أعمار سنية مختلفة.

وقال كبير الباحثين "ريتشارد بيتو" أستاذ الإحصاء الطبى وعلم الأوبئة فى جامعة "أوكسفورد" البريطانية، تحتل السمنة المرتبة الثانية بعد التدخين كأحد الأسباب الهامة للوفاة، مشيرا إلى أنه فى حال نجاح السيدات فى إنقاص أوزانهن بمعدل 10% فيساعد ذلك فى وقايتهن بنحو 10% من خطر الوفاة قبل سن الـ70، وإذا نجح الرجال فى إنقاص أوزانهم بنفس النسبة سيصبحون أقل عرضة للوفاة قبل هذا السن بنسبة 20%.


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