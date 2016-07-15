أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. فرنسا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حادث «نيس» الإرهابي

Google+ Print
بالفيديو.. فرنسا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حادث «نيس» الإرهابي بالفيديو.. فرنسا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حادث «نيس» الإرهابي

مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا – أرشيفية

أكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، أن الرئيس فرانسوا هولاند أعلن الحداد فى بلاده لمدة 3 أيام بداية من غد، لتأبين ضحايا هجوم “نيس” الإرهابي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، فضلًا عن تنكيس الأعلام على المبانى الحكومية منذ اليوم، لافتا إلى أنه تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر سيتم التقدم بها إلى البرلمان الأربعاء المقبل.

وأوضح فالس، خلال كلمة وجهها منذ قليل عقب اجتماع أمني مصغر في قصر الإليزيه، عقب اجتماع ، أن بلاده تواجه حربًا بعد هجوم نيس، مشيرًا إلى أن الإرهابيين يعملون على نشر الرعب فى فرنسا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى، إن أجهزة الدولة مجندة لمساعدة أسر ضحايا مدينة “نيس”، مؤكدًا تنشيط الخلية الوزارية لمواجهة الأزمات وتداعيات الإرهاب.

 وشدد رئيس وزراء فرنسا على عدم استسلام بلاده للتهديد الإرهابى، الذى يتطلب توحيد الصفوف من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني