بالفيديو.. فرنسا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حادث «نيس» الإرهابي

أكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، أن الرئيس فرانسوا هولاند أعلن الحداد فى بلاده لمدة 3 أيام بداية من غد، لتأبين ضحايا هجوم “نيس” الإرهابي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، فضلًا عن تنكيس الأعلام على المبانى الحكومية منذ اليوم، لافتا إلى أنه تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر سيتم التقدم بها إلى البرلمان الأربعاء المقبل.

وأوضح فالس، خلال كلمة وجهها منذ قليل عقب اجتماع أمني مصغر في قصر الإليزيه، عقب اجتماع الحكومة، أن بلاده تواجه حربًا بعد هجوم نيس، مشيرًا إلى أن الإرهابيين يعملون على نشر الرعب فى فرنسا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى، إن أجهزة الدولة مجندة لمساعدة أسر ضحايا مدينة “نيس”، مؤكدًا تنشيط الخلية الوزارية لمواجهة الأزمات وتداعيات الإرهاب.

وشدد رئيس وزراء فرنسا على عدم استسلام بلاده للتهديد الإرهابى، الذى يتطلب توحيد الصفوف من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة.