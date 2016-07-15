مصدر: حسام حسن لن يحاكم فى بورسعيد لدواع أمنية

أكد مصدر أمنى، أنه تم تحديد مكان محاكمة حسام حسن مدرب النادى المصرى البورسعيدى بالقاهرة، وذلك لدواع أمنية وصعوبة محاكمته فى بورسعيد، خاصة بعد التظاهرات التى شهدتها المدينة مساء أمس الأول.

كان المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، أحال حسام حسن ومساعده حسن مصطفى ووليد بدر إدارى الفريق، إلى محكمة جنح الإسماعيلية، فى واقعة ضرب مصور مديرية الأمن، على أن تنظر المحكمة السبت المقبل القضية.

- إحالة حسام حسن إلى محكمة الجنح بتهمة التعدى على مصور مديرية أمن الإسماعيلية