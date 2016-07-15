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بالفيديو والصور.. لأول مرة بمطروح الشرطة النسائية تؤمن السيدات بالمصايف

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بالفيديو والصور.. لأول مرة بمطروح الشرطة النسائية تؤمن السيدات بالمصايف بالفيديو والصور.. لأول مرة بمطروح الشرطة النسائية تؤمن السيدات بالمصايف
نزلت الشرطة النسائية إلى شوارع مطروح، فى تجربة هى الأولى من نوعها بالمحافظة، لجأ إليها اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح مع بداية موسم الصيف السياحى وتزامنه مع عيد الفطر المبارك.

وقال مدير أمن مطروح عن هذه التجربة، إن هناك خطة أمنية لتنشيط عمل الشرطة النسائية، خلال موسم الصيف لمنع حالات التحرش وسهولة التعامل مع السيدات فى المحاور الرئيسية وأماكن التجمعات والمتنزهات والأسواق وكذلك التعامل مع حالات التسول وملاحقة المخالفين وخلق مناخ آمن للسيدات، والمساعدة فى تنظيم المرور وخلق قناة اتصال جيدة من الناس.

كاميرا "اليوم السابع" التقت مجموعة من أمناء الشرطة النسائية، خلال عملهن بشارع كورنيش مدينة مرسى مطروح، بجانب رجال المرور وتنظيم حركة المشاة وتوجيه المواطنين لسير على الأرصفة لتخفيف زحام وتكدس حركة السيارات.

قالت أمين الشرطة منى رفعت: "نزلنا الشارع لمشاركة الجماهير احتفالات عيد الفطر، ووجودنا بالشوارع لمنع التحرش، ونتواجد فى الكمائن لتفتيش السيارات، خاصة مع وجودنا فى محافظة بها قبائل بدوية، ترتدى فيه النساء النقاب، والأفضل لهم أن يكون هنك عنصر شرطة نسائى للتعامل مع السيدات.

وأضافت الشرطية بأنهن من المطارات من قوة أمن الموانئ، ومنتدبات لمديرية أمن مطروح، من مطار مرسى مطروح، دورنا تفتيش السيدات بالمطارات، ومنتدبات للمديرية خلال موسم الصيف، ونقوم بأكثر من دور مثل مواجهة التحرش والتفتيش فى الأكمنة والمؤتمرات وتأمين الحفلات.

وأشارت "رفعت" إلى أنهن سبق وشاركن فى تأمين مؤتمر مطروح الاقتصادى الذى عقد فى شهر أكتوبر الماضى.

وقالت أمين الشرطة شدوان محمد، إنهن شاركن فى توزيع الحلوى على الأطفال والمواطنين خلال احتفالات العيد، وكذلك توزيع كروت عليها أرقام تليفونات جميع أقسام الشرطة والجات الأمنية بالمحافظة، مثل النجدة والمرور، لكى يستطيع الناس بالاتصال بهذه الجهات فى حالة الاحتياج لذلك، وكنا نوزع الأرقام لجميع المواطنين دون تفرقة بين المصطافين وأهالى مطروح.

وأكدت أمين الشرطة ثناء مصطفى، أن عددهن 8 شرطيات، ونزلت ضمن مجموعة 4 شرطيات ضمن مجموعة النخبة والعاصفة، للمساعدة فى الدوريات والتعامل مع الجماهير، حيث تستقل كل شرطية سيارة نجدة بصحبة سائق و2 جندى مسلح خلال الدوريات والأكمنة والاستجابة للبلاغات.

وحول رد فعل الناس وتعاملهم مع الشرطيات، قالت أمين الشرطة إيمان صلاح "الجماهير كانت مبسوطة بينا وبتواجدنا فى المكان، والسيدات كانوا مرحبين بينا جدا".

وأضافت بأنهن كن ينفذن توجيهات مدير المرور، ومساعدة المشاة للسير على الرصيف، لتسيير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام وأكدت أن التجربة فى مطروح جيدة جدا.


>لأول مرة بمطروح الشرطة النسائية تؤمن السيدات... by youm7

الشرطة النسائية (1)
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مدير أمن مطروح ومراسل اليوم السابع مع الشرطة النسائية

الشرطة النسائية (2)
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الشرطية منى رفعت مع مراسل اليوم السابع

الشرطة النسائية (3)
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الشرطية ثناء مصطفى

الشرطة النسائية (4)
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الشرطية شدوان محمد

الشرطة النسائية (5)
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الشرطية إيمان صلاح

الشرطة النسائية (6)
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الشرطيات وزعن الحلوى على المصيفين

الشرطة النسائية (7)
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ترحيب بنزول الشرطيات شوارع مطروح

الشرطة النسائية (8)
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أمين شرطة منى رفعت توزع الحلوى على الأطفال


>- مدير أمن مطروح: نستعد بخطة لتنشيط عمل الشرطة النسائية لمنع التحرش
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