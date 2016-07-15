وصول 11 ألف و500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات، يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز والسفينة جاز هونر وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 290 راكب و29 سيارة و16 شاحنة كما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 643 راكب و26 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة.

فيما شهد الميناء بالامس، استقبال السفينة NIMERTIS وعلى متنها 26 الف و250 طن فحم بترولى اخضر قادمة من اسبانيا والعبارة الرياض وعلى متنها 494 راكب و85 سيارة و1 شاحنة والعبارة امانة وعلى متنها 452 راكب و67 سيارة و10 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 18 شاحنة وغادرت العبارة مسرة وعلى متنها 308 راكب و8 سيارة و1 شاحنة والعبارة الرياض وعلى متنها 711 راكب و50 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة و53 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 452 راكب و24 براد و12 تريلا و14 سيارة و3 باص جيت.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 283 راكب و11 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 20 براد و28 تريلا وغادرت العبارة سينا وعلى متنها 140 راكب و5 براد و2 تريلا و3 سيارة و65 طرد سمك.

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