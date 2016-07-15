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هيلاري كلينتون بعد هجوم نيس: نحن في حالة حرب

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هيلاري كلينتون بعد هجوم نيس: نحن في حالة حرب هيلاري كلينتون بعد هجوم نيس: نحن في حالة حرب

هيلاري كلينتون

قالت المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطى في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، إن الولايات المتحدة تتواجد “في خضم حرب” ضد الجماعات التي نفذت هجوم مدينة نيس الفرنسية وخلف 84 قتيلاً وعشرات المصابين.

وقال كلينتون في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية “من الواضح أننا في خضم حرب ضد هذه الجماعات الإرهابية وما تمثله، إنها حرب مختلفة لذا يجب أن نكون ماكرين للتصدي لها والانتصار”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “إفي”.

ودعت كلينتون إلى “تعزيز” تحالفات الولايات المتحدة بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (ناتو).

من جانبه، قرر المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد تعليق المؤتمر الصحافي الذي كان سيعلن خلاله اسم مرشحه لمنصب نائب الرئيس، على خلفية هجوم نيس.

وأكد ترامب مجدداً أنه لن يسمح حال انتخابه رئيساً للبلاد “بدخول المواطنين من دول إرهابية”.

وبحسب أحدث البيانات، لقي 84 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرون الليلة الماضية بعدما اقتحمت شاحنة حشداً في مدينة نيس كان يتابع ألعاباً نارية تم إطلاقها احتفالاً بالعيد الوطني لفرنسا.

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