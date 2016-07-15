ضبط مسجل بحوزته 2 كيلو بانجو و800 قرص مخدر بأسوان

تمكنت مأمورية أمنية من رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو بأسوان، من القبض على عاطل، له معلومات جنائية مسجلة وبحيازته عدة لفافات مختلفة الأحجام بداخلها مخدر البانجو، وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، تحت تصرف النيابة المختصة.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "محمد. س"31 سنة عاطل، والسابق ضبطه واتهامه فى 25 قضية متنوعة، حيث ألقت القوات القبض عليه وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن2 كيلو جرام و800 قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة، وخنجر.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2973 لسنة 2016 م إدارى مخدرات مركز كوم أمبو، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى المنوفية قررت نيابة بركة السبع، حبس عاطل ضبط بحوزته 48 فرش حشيش تزن 12 كيلو، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث كانت وحدة مباحث مركز شرطة السادات، برئاسة العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات قد تمكنت من ضبط المدعو "ج. م"41 سنة عاطل، ومقيم مدينة السادات، المدرج إجرامياً ، وسبق اتهامه فى 15 قضية "مخدرات – سلاح – سرقات"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9674 لسنة 2016م جنايات السادات "سلاح" وبحوزته "43 قرص تامول – 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 100جرام – مبلغ مالى قدره 295 جنيهاً- سلاح أبيض "مطواه" – هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات ، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 10027 جنح مركز السادات لسنة 2016.

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