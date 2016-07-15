احذر .. البسكويت يدمر أسنانك ويعرضك للسمنة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن البسكويت ملىء بالسعرات الحرارية التى تساعد على اكتساب الوزن بشكل سريع خصوصا لمن يعانون من مرض السكر.

ورغم أن هناك العديد من العلامات التجارية التى تزعم أن البسكويت صحى مثل بسكويت الشوفان والحبوب الكاملة، لكن جميعها ينتج عنها زيادة فى الوزن وانسداد الشرايين.

وحسب التقرير ، فإن تناول البسكويت غير صحى، لأن معظمه مصنوع من الدقيق المكرر، الذى لا يحتوى على ما يكفى من الألياف ويمكن أن يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم .

وتابع التقرير أن معظم أنواع البسكويت تحتوى على الدهون المهدرجة التى تساعد على تكوين الدهون فى الجسم، كما أن البسكويت يسبب الإمساك وإدمان السكريات والنكهات المضافة.

وأشار التقرير إلى أن تناول البسكويت له تأثير سلبى على لأسنان مثل الحلويات والشوكولاتة كما يعمل أيضا على تدمير الأسنان .

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