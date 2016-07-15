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أعراض الدرن.. سعال ومخاط دموى وفقدان الشهية وحمى

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أعراض الدرن.. سعال ومخاط دموى وفقدان الشهية وحمى أعراض الدرن.. سعال ومخاط دموى وفقدان الشهية وحمى
مرض الدرن يعرف باسم "السل (TB)"، ولا توجد أعراض له عندما يكون خاملا أو غير نشط.

وإذا كان مرض السل أو الدرن لديك نشطًا، فإنه يتميز بالعديد من الأعراض ويمكن أن ينتقل إلى الآخرين، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، وتشمل:

أعراض السل النشط فى الرئتين


>أعراض السل النشط فى الرئتين تبدأ تدريجيا وتتطور على مدى أسابيع أو شهور، وقد يكون لديك واحد أو اثنين من هذه الأعراض الخفيفة.

وتشمل الأعراض الشائعة:


>سعال مع مخاط سميك، غائم، ودموى أحيانا لأكثر من أسبوعين، وحمى، وقشعريرة، و التعرق الليلى، التعب و الضعف، وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر، وضيق فى التنفس و آلام فى الصدر.

أعراض عدوى السل النشط خارج الرئتين


>أعراض السل خارج الرئتين تختلف على نطاق واسع والتى يتم فيها إصابة منطقة ما من الجسم، على سبيل المثال، آلام الظهر يمكن أن تكون أحد أعراض مرض السل فى العمود الفقرى ، أو تورم الرقبة عند إصابة الغدد الليمفاوية.

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