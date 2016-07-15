فوائد صحية للتين الشوكى.. يحمى جهاز المناعة ويعالج فقدان الشهية

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، إذ أفادت أن تناول التين الشوكى يقلل خطر الإصابة بأعراض الغثيان، وجفاف الفم، وفقدان الشهية بنسبة 50%.

ووجد العلماء فى معرض أبحاثهم أن التين الشوكى غنى بالفيتامينات مثل فيتامين C وA ومضادات الأكسدة التى تجعله يتربع على عرش الفواكه كما أنه علاج فعال للضعف والدوخة والإسهال.

ويعتقد الدكتور جيف فيسو، كبير الباحثين بمركز علوم الصحة "تولين" الامريكى ، أن التين الشوكى جيد لمرضى القلب حيث إنه يخفض خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وهى العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين التاجية.

جدير بالذكر أن التين الشوكى يحمى جهاز المناعة، ويبطئ عملية الشيخوخة، كما أنه مفيد فى علاج التهاب المفاصل والتهاب العينين والعضلات والمفاصل.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”"

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