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ارتفاع عدد ضحايا هجوم «نيس» بفرنسا إلى 84 قتيلًا و120 جريحًا

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ارتفاع عدد ضحايا هجوم «نيس» بفرنسا إلى 84 قتيلًا و120 جريحًا ارتفاع عدد ضحايا هجوم «نيس» بفرنسا إلى 84 قتيلًا و120 جريحًا

ضحايا عملية دهس بمدينة نيس الفرنسية

أعلنت الفرنسية ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في نيس الفرنسية إلى 84 شخصاً وإصابة أكثر من 120، منهم 18 جريحًا حالتهم “حرجة للغاية”، كما أفادت أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

ودهست شاحنة جمعا من الناس احتشدوا لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني، مساء أمس، وعثرت أجهزة الأمن على أسلحة وذخائر داخل الشاحنة التي نفذت العملية.

وقالت مصادر أمنية فرنسية، إنه تم العثور على أوراق هوية لفرنسي من أصل تونسي بالشاحنة.

وأكدت السلطات الفرنسية مقتل سائق الشاحنة التي استخدمت في عملية الدهس، وقالت النيابة الفرنسية إن عملية الدهس امتدت على مسافة كيلومترين.

وكالات

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