هولاند: تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر واستدعاء 10 ألاف جندي لتأمين البلاد

في كلمة له عقب هجوم نيس الإرهابي الذي خلف 84 قتيلًا وأكثر من 120 جريحًا، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فجر الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لـ 3 أشهر، لافتا إلى أنه سيعرض المقترح على البرلمان.

قال هولاند في خطاب عبر التلفزيون من قصر الإليزيه فجر اليوم: “قررت تمديد حالة الطوارئ التي كان يفترض أن تنتهي في 26 يوليو، لمدة ثلاثة أشهر”، مؤكدا أنه سيتم “إرسال مشروع قانون إلى البرلمان بحلول الأسبوع المقبل”.

وأوضح هولاند، أن فرنسا مستهدفة من الإرهاب، مؤكداً أنه تم تعبئة 10 آلاف جندي واستدعاء الاحتياط لنشرهم في عدة أماكن، مشددًا على وجوب بذل “كل ما يمكن لمكافحة آفة الإرهاب”.

ودعا الرئيس الفرنسي الاحتياطيين في الجيش إلى المشاركة في تعزيز الأمن، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار “الطابع الإرهابي” لهذا الاعتداء، مضيفًا أن فرنسا ستعزز تدخلها في سوريا والعراق بعد اعتداء نيس.

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