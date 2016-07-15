مصر تدين هجوم «نيس» الإرهابى وتؤكد الوقوف إلى جانب فرنسا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة، الهجوم الإرهابي المروع الذي شهدته مدينة نيس بفرنسا مساء أمس، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 83 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 18 في حالة حرجة.

وأكد البيان، تضامن مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب دول فرنسا الصديقة، ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أكدت وزارة الخارجية في بيانها، أن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، والتي لا تفرق بين أشخاص ينتمون لأية ديانات أو جنسيات، ولا تستهدف سوى التدمير وترويع الأمنيين ومعادة الإنسانية بكافة صورها، لن تزيد المجتمع الدولي إلا قوة وصلابة في مكافحته لآفة الإرهاب البغيضة واقتلاعها من جذورها والقضاء على أسبابها وسبل دعمها تمويلها.

وأوضحت الوزارة، أن مصر تقف إلى جوار فرنسا في تلك الأوقات العصيبة، وتؤكد استعدادها للتعاون معها ومع كل الدول المحبة للسلام لوضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.