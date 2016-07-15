السيسى يدين بأقسى العبارات حادث «نيس» ويدعو لاستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب

أدان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأقسى العبارات الحادث الإرهابى الآثم الذى وقع مساء أمس الخميس، فى مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن سقوط أكثر من 84 قتيلًا وإصابة 120 آخرين بينهم 18 في حالة حرجة.

وأعرب الرئيس، فى بيان له اليوم الجمعة، عن خالص التعازى والمواساة للرئيس فرانسوا هولاند وحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة فى ضحايا هذا الحادث الإرهابى الغاشم.

وأكد السيسي، تضامن مصر التام مع فرنسا ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب، الذى لا يعرف حدوداً ولا ديناً، بل امتدت يده الغادرة لتطال حياة الأبرياء وتدمر دون تمييز فى شتى دول العالم.

وأعرب الرئيس ، عن ثقته الكاملة فى أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تضعف عزيمة الدول والشعوب المُحبة للسلام، بل ستزيدها إصراراً على مكافحة الإرهاب ودحره حفاظاً على كيانات دولها وصوناً لمُقدراتها، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولى من خلال استراتيجية شاملة فى مواجهة آفة الإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى مختلف أنحاء العالم دون تفريق.