سعر الذهب اليوم بمحلات الذهب والصاغة في مصر الجمعة 15 يوليو

ظرا لوجود اختلاف دائما بين السعر الرسمي المعلن للذهب وبين سعره لدى محلات الذهب والصاغة ، حيث أن السعر بالمحلات يتم ربطه بأسعار الدولار بالسوق السوداء في الوقت الذي يرتبط السعر الرسمي للذهب بأسعار الدولار في البنوك ، وحرصا من مجلة دنيتنا على تقديم المعلومة الصحيحة للراغبين في شراء أو بيع المشغولات الذهبية ، فسنسعى إلى تقديم مجموعة من المعلومات بصورة يومية فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم :

مقارنة بين السعر الذهب اليوم المعلن في مصر وفقا للبورصات العالمية وبين السعر في محلات الذهب والصاغة.

سعر الذهب عيار 18 ، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 24

ضريبة الدمغة على جرام الذهب عيار 18 ، ضريبة الدمغة على جرام الذهب عيار 21 ، ضريبة الدمغة على جرام الذهب عيار 24 ، ضريبة الدمغة على جرام الذهب المرصع بالأحجار الكريمة .

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة الموافق 15/7/2016

ذهب عيار 18 :

السعر الرسمي للجرام = 284 جنيه مصري

سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 350 جنيه مصري

ضريبة الدمغة على الجرام = 250 قرش

ذهب عيار 21 :

السعر الرسمي للجرام = 332 جنيه مصري

سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 410 جنيه مصري

ضريبة الدمغة على الجرام = 170 قرش

ذهب عيار 24 :

السعر الرسمي للجرام = 379 جنيه مصري

سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 470 جنيه مصري

ضريبة الدمغة على الجرام = 190 قرش

ملحوظة : ضريبة الدمغة على جرام الذهب المرصع بالأحجار الكريمة = 500 قرش

شبكةعيونالإخبارية

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