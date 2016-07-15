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سعر الذهب اليوم بمحلات الذهب والصاغة في مصر الجمعة 15 يوليو

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سعر الذهب اليوم بمحلات الذهب والصاغة في مصر الجمعة 15 يوليو سعر الذهب اليوم بمحلات الذهب والصاغة في مصر الجمعة 15 يوليو

ظرا لوجود اختلاف دائما بين السعر الرسمي المعلن للذهب وبين سعره لدى محلات الذهب والصاغة ، حيث أن السعر بالمحلات يتم ربطه بأسعار الدولار بالسوق السوداء في الوقت الذي يرتبط السعر الرسمي للذهب بأسعار الدولار في البنوك ، وحرصا من مجلة دنيتنا على تقديم المعلومة الصحيحة للراغبين في شراء أو بيع المشغولات الذهبية ، فسنسعى إلى تقديم مجموعة من المعلومات بصورة يومية فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم :

مقارنة بين السعر الذهب اليوم المعلن في وفقا للبورصات العالمية وبين السعر في محلات الذهب والصاغة.

عيار 18 ، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 24

ضريبة الدمغة على جرام الذهب عيار 18 ، ضريبة الدمغة على جرام الذهب عيار 21 ، ضريبة الدمغة على جرام الذهب عيار 24 ، ضريبة الدمغة على جرام الذهب المرصع بالأحجار الكريمة .

الذهب اليوم في مصر الجمعة الموافق 15/7/2016

ذهب عيار 18 :

السعر الرسمي للجرام = 284 جنيه مصري

سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 350 جنيه مصري

ضريبة الدمغة على الجرام = 250 قرش

ذهب عيار 21 :

السعر الرسمي للجرام = 332 جنيه مصري

سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 410 جنيه مصري

ضريبة الدمغة على الجرام = 170 قرش

ذهب عيار 24 :

السعر الرسمي للجرام = 379 جنيه مصري

سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 470 جنيه مصري

ضريبة الدمغة على الجرام = 190 قرش

ملحوظة : ضريبة الدمغة على جرام الذهب المرصع بالأحجار الكريمة = 500 قرش

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