أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الإنقاذ النهرى: البحث عن جثة شاب غرق بمياه النيل أسفل كوبرى الساحل بإمبابة

Google+ Print
الإنقاذ النهرى: البحث عن جثة شاب غرق بمياه النيل أسفل كوبرى الساحل بإمبابة الإنقاذ النهرى: البحث عن جثة شاب غرق بمياه النيل أسفل كوبرى الساحل بإمبابة
يكثف رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، من عمليات البحث عن جثة شاب غرق فى مياه النيل أسفل كوبرى الساحل للعمل على محاولات انتشال الجثة وتسليمها للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق شاب فى مياه النيل أسفل كوبرى الساحل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية.

وكلف اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع برجال الإنقاذ النهرى برئاسة العقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ، للقيام بعمليات البحث فى مياه النيل لانتشال الجثة.

- العثور على جثة غريق جديد بشاطئ بيانكى فى الإسكندرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365