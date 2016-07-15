ضبط 575 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم بالدقى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط صاحب مخزن تابع لمطعم تقديم وجبات جاهزة، لحيازته لحوم فاسدة بالدقى وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام المسئولين عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بنطاق دائرة قسم شرطة الدقى بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطهيها وتقديمها لجمهور المستهلكين مدخلا الغش والتدليس على المواطنين.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، المحل المتحرى عنه وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المخزن وبحوزته 575 كيلو لحوم ودواجن وكبد وكوارع غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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