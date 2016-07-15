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ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 415 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بالنزهة

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ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 415 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بالنزهة ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 415 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بالنزهة
ألقى رجال الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب محطة وقود فى النزهة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار البنزين المدعمة وبيعها فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لشرطة التموين، بقيام صاحب محطة وقود بالتصرف فى كميات كبيرة من السولار والبنزين وبيعها فى السوق السوداء محققا أرباحا غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات قامت قوة من ضباط الادارة بمداهمة المحطة وضبط مالكها، وبالفحص تبين أنه تصرف فى 415 ألف لتر سولار و393 لتر بنزين خلال شهرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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مصر 365

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