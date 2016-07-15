الإمارات تدين بأشد العبارات حادث نيس وتؤكد تضامنها الكامل مع فرنسا

أدانت دولة الإمارات اليوم الجمعة بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التى أودت بحياة عدد كبير من المدنيين الآمنين فى مدينة نيس بفرنسا الليلة الماضية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى إن الامارات تدين بكل قوة هذه الجريمة النكراء المروعة وتؤكد تضامنها التام والكامل مع جمهورية فرنسا الصديقة ووقوفها إلى جانبها فى كل ما تتخذه من إجراءات فى هذه الظروف.

وأضاف إن هذه الجريمة الإرهابية البشعة تحتم على الجميع العمل بحزم ودون تردد للتصدى للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وتقدم الشيخ عبد الله بن زايد إلى فرنسا حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا بخالص العزاء والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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