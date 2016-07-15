أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار اليمن.. مقتل 60 من المليشات المسلحة خلال اشتباكات مديرية نهم

Google+ Print
أخبار اليمن.. مقتل 60 من المليشات المسلحة خلال اشتباكات مديرية نهم أخبار اليمن.. مقتل 60 من المليشات المسلحة خلال اشتباكات مديرية نهم
قالت مصادر عسكرية فى الجيش اليمنى، إن نحو 60 من عناصر المليشيات التابعة للحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح قتلوا فى الاشتباكات، التى اندلعت فى مديرية نهم شمال محافظة صنعاء، خلال اليومين الماضيين.

وذكر مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة أن قوات الجيش والمقاومة استولت على معدات عسكرية وأسلحة بعد تحريرها مناطق جديدة فى المديرية، التى كانت تحت سيطرة المليشيات، منها 30 صاروخا حراريا مضادا للمدرعات، وقاعدة إطلاق روسية الصنع، ومدافع هاون، وقذائف مدفعية، وصواريخ "أر بى جي".

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة فى نهم وتقدمت باتجاه سلسلة جبال حلبان الشاهقة، الواقعة بمنطقة الوديان والتى تعد أولى مناطق مديرية أرحب المجاورة لنهم من الناحية الغربية.

وأشارت المصادر إلى الأهمية الكبيرة لسلسلة جبال حلبان التى تطل على مناطق عديدة فى نهم، ويفصلها 4 كيلومترات فقط عن منطقة بنى حكم أول مناطق مديرية أرحب.

وتدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيات المسلحة فى مديرية نهم منذ عدة أيام، واستطاعت القوات التقدم بصورة كبيرة، وتحرير العديد من المواقع التى كانت تحت سيطرة المليشيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365