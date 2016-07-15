أخبار اليمن.. مقتل 60 من المليشات المسلحة خلال اشتباكات مديرية نهم

قالت مصادر عسكرية فى الجيش اليمنى، إن نحو 60 من عناصر المليشيات التابعة للحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح قتلوا فى الاشتباكات، التى اندلعت فى مديرية نهم شمال محافظة صنعاء، خلال اليومين الماضيين.

وذكر مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة أن قوات الجيش والمقاومة استولت على معدات عسكرية وأسلحة بعد تحريرها مناطق جديدة فى المديرية، التى كانت تحت سيطرة المليشيات، منها 30 صاروخا حراريا مضادا للمدرعات، وقاعدة إطلاق روسية الصنع، ومدافع هاون، وقذائف مدفعية، وصواريخ "أر بى جي".

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة فى نهم وتقدمت باتجاه سلسلة جبال حلبان الشاهقة، الواقعة بمنطقة الوديان والتى تعد أولى مناطق مديرية أرحب المجاورة لنهم من الناحية الغربية.

وأشارت المصادر إلى الأهمية الكبيرة لسلسلة جبال حلبان التى تطل على مناطق عديدة فى نهم، ويفصلها 4 كيلومترات فقط عن منطقة بنى حكم أول مناطق مديرية أرحب.

وتدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيات المسلحة فى مديرية نهم منذ عدة أيام، واستطاعت القوات التقدم بصورة كبيرة، وتحرير العديد من المواقع التى كانت تحت سيطرة المليشيات.