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نظر خامس جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا غدا

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نظر خامس جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا غدا نظر خامس جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا غدا
تنظر محكمة جنح قصر النيل، غدا السبت ، خامس جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا .

كانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر، والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.

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