تجديد حبس 8 متهمين فى قضية جديدة لـ"داعش" من بينهم 4 ضباط سابقين

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 متهمين فى قضية جديدة لتنظيم داعش تضم عدد من المتهمين من بينهم 4 ضباط شرطة تم فصلهم بسبب انضمام لمجموعة الضباط الملتحين، ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة ورصد المنشأت العامة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وحيازة أسلحة.

وقالت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين سافروا إلى المملكة العربية السعودية، لاداء العمرة وخططوا لاستهداف شخصيات عربية، بدعوى عمل عمرة وقاموا برصد عدد من الشخصيات المسئولة بغرض استهدافها ولكن فشلت خططتهم .

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