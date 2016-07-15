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مقربون من حسام حسام: العميد سعيد بانتهاء الأزمة ويستعجل خروجه من "طرة"

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مقربون من حسام حسام: العميد سعيد بانتهاء الأزمة ويستعجل خروجه من "طرة" مقربون من حسام حسام: العميد سعيد بانتهاء الأزمة ويستعجل خروجه من "طرة"
كشف مقربون من حسام حسن مدرب النادى المصرى ، عن فرحته العارمة داخل محبسه بسجن طرة عقب علمه بانتهاء الأزمة، وتنازل مصور مديرية أمن الإسماعيلية عن القضية.

وطالب حسام حسن من فريق دفاعه سرعة إنهاء إجراءات خروجه من السجن، حال صدور قرار من المحكمة بإخلاء سبيله فى جلسة، غدا السبت، حيث بات لا يضيق الجلوس أكثر من ذلك بالسجن.

وكان المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، أحال حسام حسن ومساعده حسن مصطفى ووليد بدر إدارى الفريق، إلى محكمة جنح الإسماعيلية، فى واقعة ضرب مصور مديرية الأمن، على أن تنظر المحكمة ، غدا السبت، القضية.

ـ إحالة حسام حسن إلى محكمة الجنح بتهمة التعدى على مصور مديرية أمن الإسماعيلية
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