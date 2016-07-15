مباحث التموين تضبط 9 آلاف لعبة نارية ممنوع تداولها

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المهربة فى السوق المحلى والممنوع تداولها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ضبط عاطل بحوزته 1000 صاروخ من الألعاب النارية بمحطة سكك حديد أبوتشت
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ووفقاً لبيانات الإدارة العامة لمباحث التموين التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها تم ضبط 9 آلاف لعبة نارية ( صواريخ ) ، والتى تم تهريبها جمركياً.
وتمثل الألعاب النارية خطورة كبيرة على حياة المواطنين وممنوع تداولها محلياً، ويقوم الخارجين عن القانون بتهريبها.
>- ضبط عاطل بحوزته 1000 صاروخ من الألعاب النارية بمحطة سكك حديد أبوتشت
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