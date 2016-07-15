مباحث التموين تضبط 9 آلاف لعبة نارية ممنوع تداولها

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المهربة فى السوق المحلى والممنوع تداولها.

ووفقاً لبيانات الإدارة العامة لمباحث التموين التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها تم ضبط 9 آلاف لعبة نارية ( صواريخ ) ، والتى تم تهريبها جمركياً.

وتمثل الألعاب النارية خطورة كبيرة على حياة المواطنين وممنوع تداولها محلياً، ويقوم الخارجين عن القانون بتهريبها.

- ضبط عاطل بحوزته 1000 صاروخ من الألعاب النارية بمحطة سكك حديد أبوتشت

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