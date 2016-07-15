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تعرفى على طرق علاج آلام الرقبة والكتف

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تعرفى على طرق علاج آلام الرقبة والكتف تعرفى على طرق علاج آلام الرقبة والكتف
يعانى البعض بسبب النوم بطريقة خاطئة من آلام الرقبة والكتف، ولأن ألم العظام من أصعب أنواع الآلام التى تمر على الفرد، يلجأ إلى المسكنات طوال الوقت، لكنها ليست علاجًا.

ويقدم الموقع الأمريكى "WEBMD" طرق علاج آلام الرقبة والكتف بعد ليلة نوم غير مريح ، ولها طريقان..

أولا.. العلاج الدوائى لآلام الرقبة وألم الكتف


>يحتاج علاج ألم الرقبة والكتف إلى الأدوية المضادة للالتهابات والتى تحتوى على مادة "بوبروفين" أو "نابروكسين" بالإضافة إلى المسكنات، والنوم بطريقة صحيحة على مرتبة صلبة.

ثانيا.. العلاج الرياضى لآلام الرقبة وألم الكتف


>الاستلقاء على الأرض ورفع الساقين على كرسى مع ثنى الركبتين وفرد الذراعين على الأرض بمستوى الكتف والثبات لمدة 5 إلى 10 دقائق.

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