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بوتين وكيرى يبحثان تشديد الضغط على تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة"

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بوتين وكيرى يبحثان تشديد الضغط على تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" بوتين وكيرى يبحثان تشديد الضغط على تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة"
ناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال لقاء جمعهما فى موسكو، ضرورة تشديد الضغط على تنظيمى داعش وجبهة النصرة .

وأشار كيرى إلى أهمية اتخاذ خطوات واقعية وبذل جهود دبلوماسية حول سورية ،لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن أن تستمر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب فى سوريا، إلى أمد غير محدود، ومن دون "خطوات معينة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة.

وفى الشأن الأوكراني، دعا كيرى الرئيس الروسى إلى تنشيط المفاوضات حول سير تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، خاصة فى مجال الأمن .

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى إن محادثات بوتين وكيرى من شأنها دفع المحاولات لاستئناف نظام وقف الأعمال القتالية فى سائر سوريا وإقامة ظروف ملائمة لاستئناف المفاوضات بين السورية والمعارضة حول الانتقال السياسى فى البلاد.

وأضاف أن المحادثات الروسية الأمريكية حول سوريا ستتواصل اليوم الجمعة خلال لقاء بين جون كيرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف.

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مصر 365

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