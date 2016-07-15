أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة دمياط تطلق قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الثدى 4 أغسطس المقبل

Google+ Print
جامعة دمياط تطلق قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الثدى 4 أغسطس المقبل جامعة دمياط تطلق قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الثدى 4 أغسطس المقبل
قال الدكتور السيد دعدور، نائب رئيس جامعة دمياط لقطاع خدمة المجتمع، إن الجامعة تستعد لإطلاق حملة على شكل قافلة ثابتة للكشف المبكر عن أورام الثدى عند السيدات، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بطب المنصورة و البرنامج القومى لصحة المرأة والتى ستبدأ اعتبارا من 4 أغسطس القادم و لمدة شهر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يوميا، عدا أيام الجمعة ويكون مقر السيارة خلف مجلس مدينة دمياط و الكشف مجانى.

وأضاف "دعدور"، لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره نسرين عمر وكيل طب المنصورة، والدكتور محمد الشربينى نقيب الأطباء، و الدكتورة نجلاء عبد الرازق مدير البرنامج القومى لصحة المرأة.

توريد أجهزة اللياقة البدنية لـ10 صالات جيم بمراكز شباب دمياط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365