جامعة دمياط تطلق قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الثدى 4 أغسطس المقبل

قال الدكتور السيد دعدور، نائب رئيس جامعة دمياط لقطاع خدمة المجتمع، إن الجامعة تستعد لإطلاق حملة على شكل قافلة ثابتة للكشف المبكر عن أورام الثدى عند السيدات، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بطب المنصورة و البرنامج القومى لصحة المرأة والتى ستبدأ اعتبارا من 4 أغسطس القادم و لمدة شهر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يوميا، عدا أيام الجمعة ويكون مقر السيارة خلف مجلس مدينة دمياط و الكشف مجانى.

وأضاف "دعدور"، لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره نسرين عمر وكيل طب المنصورة، والدكتور محمد الشربينى نقيب الأطباء، و الدكتورة نجلاء عبد الرازق مدير البرنامج القومى لصحة المرأة.

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