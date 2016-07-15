نادى الشرقية يتفق على فؤاد أباظة عضو مجلس النواب راعيا له

أعلن نادى الشرقية الرياضى، تحت إشراف الدكتور حمدى مرزوق رئيس مجلس الإدارة، عن إجراء المشاورات مع أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب عن دائرة أبوحماد، حول بنود التعاقد لرعاية الأنشطة الرياضية النادى، ليكون الراعى الرسمى له خلال الموسم المقبل .

كان النادى شهد الفترة الماضية، أزمة مع الراعى السابق بسبب الخلافات حول بعض الأمور المادية مما استدعى تتدخل المحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، والجهات المختصة لمحاولة حل الخلافات إلا أنها انتهت بالفشل.

ويشار إلى أن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، حمل أزمة المالية النادى لمجلس الإدارة، وأكد بقوله خلال المجلس التنفيذى للمحافظة أنهم يعانون مشاكل مادية وتعثرات وتراكم الديون منها 310 آلاف مديونية مياه، وأجمعت بهم أكثر من 11 مرة، ومع ذلك يرفضون كافة الحلول، قائلا "أنا مش سلطتى حل مجلس الإدارة، فهو قرار جمعية عمومية".

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