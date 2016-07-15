ارتفاع عدد ضحايا "حادث نيس" إلى 80 قتيلا و15 فى حالة حرجة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن عدد ضحايا حادث الدهس فى مدينة نيس ارتفع إلى 80 قتيلا وأكثر من 100 مصاب منهم 15 فى حالة حرجة للغاية.

فيما أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند سيتحدث للشعب الفرنسي فى كلمة تلفزيونية للحديث عن الحادث المأساوى.

سيارة تدهس عددا من المواطنين فى مدينة نيس الفرنسية

>

30 قتيلا و100 مصاب على الأقل فى حادث الدهس بمدينة نيس الفرنسية

>

بالفيديو.. "دماء" فى ساحات الاحتفال بالعيد الوطنى الفرنسى.. شاحنة تدهس حشدا من المواطنين بمدينة نيس.. سقوط 60 قتيلاً ومقتل السائق منفذ الهجوم.. والسلطات تصف الحادث بـ"الاعتداء" وتدعو المواطنين للحذر

بالفيديو.. اللحظات الأولى لـ"حادث الدهس" بمدينة نيس الفرنسة

>

الرئيس الفرنسى يعود إلى باريس لترأس خلية أزمة "حادث نيس"

>

>