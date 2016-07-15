وكيل الأزهر عن لعبة "البوكيمون": لم أحرمها ولكن حذرت منها

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن ما نسب إليه من تحريم لعبة البوكيمون، غير صحيح، مضيفا:"كتبت على صفحتى كلاما عن اللعبة التى شغلت الناس بالحديث عنها فى وقتنا هذا، محذرا من التمادى الصارف عن المهام الأساسية للاعبيها وعن تعريض أنفسهم للخطر وهم يسيرون فى الطرقات أو محاولة دخول الأماكن المحظورة دون أن أذكر تحريما ولا إباحة".

وأضاف "شومان"، فى تصريحات صحفية،:"فإذا بالمواقع وبعض القنوات وحتى الصحف العالمية تنسب لى تحريمها كالخمر وهذا أمر فى غاية الغرابة فكيف أحرمها على من يتسلى بها فى بيته مثلا دون أن تستغرق وقته وتصرفه عن واجباته ودون أن تعرضه للمخاطر.. أعتقد أن الجميع لم يقرأ ما كتبت وإنما اعتمد عن نقل من قرأ ولم يفهم".

الأزهر عن "البوكيمون": تجعل الناس كالسكارى فى الشوارع والطرقات

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