أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل الأزهر عن لعبة "البوكيمون": لم أحرمها ولكن حذرت منها

Google+ Print
وكيل الأزهر عن لعبة "البوكيمون": لم أحرمها ولكن حذرت منها وكيل الأزهر عن لعبة "البوكيمون": لم أحرمها ولكن حذرت منها
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن ما نسب إليه من تحريم لعبة البوكيمون، غير صحيح، مضيفا:"كتبت على صفحتى كلاما عن اللعبة التى شغلت الناس بالحديث عنها فى وقتنا هذا، محذرا من التمادى الصارف عن المهام الأساسية للاعبيها وعن تعريض أنفسهم للخطر وهم يسيرون فى الطرقات أو محاولة دخول الأماكن المحظورة دون أن أذكر تحريما ولا إباحة".

وأضاف "شومان"، فى تصريحات صحفية،:"فإذا بالمواقع وبعض القنوات وحتى الصحف العالمية تنسب لى تحريمها كالخمر وهذا أمر فى غاية الغرابة فكيف أحرمها على من يتسلى بها فى بيته مثلا دون أن تستغرق وقته وتصرفه عن واجباته ودون أن تعرضه للمخاطر.. أعتقد أن الجميع لم يقرأ ما كتبت وإنما اعتمد عن نقل من قرأ ولم يفهم".

الأزهر عن "البوكيمون": تجعل الناس كالسكارى فى الشوارع والطرقات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365